المغرب: ندعم بشكل مطلق قرارات ملك الأردن لضمان استقرار بلاده

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - عبر المغرب، الأحد، عن تأييده المطلق للقرارات التي اتخذها العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بن الحسين لضمان استقرار الأردن وأمنه.

وقال بيان لوزارة الخارجية المغربية، وصل الخليج 365 نُسخة منه، إنه "انطلاقا من الروابط الخاصة التي تجمع الملك محمد السادس، بأخيه الملك عبدالله الثاني بن الحسين تؤكد المملكة المغربية عن تضامنها التام مع المملكة الأردنية الهاشمية".



وكان مصدر أمني أردني أعلن، أنه وبعد متابعة أمنية حثيثة تمّ اعتقال المواطنين الأردنيين الشريف حسن بن زيد وباسم إبراهيم عوض الله وآخرين لـ"أسبابٍ أمنيّة".

وحسب وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا"، قال المصدر إنّ التحقيق في الموضوع جارٍ.

وأشارت نفس التقارير إلى اعتقال 4 من حرس الأمير، مشيرين إلى أنها جاءت بعد اجتماع الأخير بعدد من شيوخ العشائر جنوبي الأردن.

يشار إلى أن باسم إبراهيم عوض الله شغل سابقا منصب رئيس الديوان الملكي، حيث تولى منصبه بين عامي 2007 و2008، فيما الشريف حسن بن زيد عمل مديرا لمكتب الأمير علي بن الحسين.