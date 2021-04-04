شكرا لقرائتكم خبر عن مهاجم الكونغرس: «إف بي آي» يطاردني والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - زعم «نوح غرين» منفذ هجوم الكونغرس الذي أسفر عن مقتل ضابطي أمن والمهاجم، أن الحكومة الأمريكية تسعى إلى السيطرة على عقله. ونقلت وسائل إعلام أمريكية أنه نشر معلومات مثيرة للجدل منها: أن عناصر من «إف بي آي» اقتحموا منزله مرات عدة، وحاولوا تسميم طعامه وأجبروه على الخضوع لعمليات في المستشفى للسيطرة على عقله.

وكتب غرين (25 عاماً)، مجموعة منشورات على حساباته في فيسبوك وإنستغرام قبل الهجوم بساعتين منها: لأكون صادقاً، كانت السنوات القليلة الماضية صعبة، وكانت الأشهر القليلة الماضية أكثر صعوبة، لقد خضعت لبعض من أكبر الاختبارات التي لا يمكن تصورها في حياتي. وأضاف أنه كان «عن غير قصد» يتعاطى عقاراً ويعاني من آثار جانبية.