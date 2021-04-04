شكرا لقرائتكم خبر عن سيناتور جمهوري: لن نسمح بعقد صفقة نووية مع إيران والان مع التفاصيل
وأكد انهوف أن ما يحصل يعني منح النظام الإيراني تخفيفاً كبيراً للعقوبات مقابل الالتزام بتخصيب اليورانيوم التي تنتهي صلاحيتها في غضون 4 سنوات، معتبراً ما يجري فرصة لإيران التي ستستخدم مرة أخرى تخفيف العقوبات لتمويل الجماعات الإرهابية. ودعا إلى ضرورة العمل مع الكونغرس لإيجاد اتفاق ينهي بشكل نهائي دعم إيران للإرهاب، ويحد برنامجها من الصواريخ الباليستية، ويحظى بدعم حلفاء أمريكا وشركائها في المنطقة ويمنعها من الحصول على أسلحة نووية.
ولفت إلى رفض أعضاء الكونغرس خطة العمل الشاملة المشتركة في عام 2015، مؤكداً أنه ولو تكرر الأمر الأسبوع القادم من خلال استعادة ما اعتبره «الاتفاق الفاشل»، فسيتم العمل على رفضه.
يذكر أن طهران جددت أمس تمسكها برفع العقوبات بشكل كامل، مقابل التراجع عن انتهاكاتها لبنود الاتفاق النووي والعودة كاملة لالتزاماتها السابقة. وقال المتحدث باسم الخارجية سعيد خطيب زادة، إن إيران ضد أي خطة تدريجية الخطوات، داعياً لرفع جميع العقوبات.