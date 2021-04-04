شكرا لقرائتكم خبر عن خلايا إرهابية حوثية بزي نسائي يتسللون إلى مأرب والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - فيما حذرت مصادر يمنية موثوقة، من تهريب الحوثي خلايا إرهابية بلباس نسائي إلى وسط مدينة مأرب، كشف قبليون لـ "الخليج 365"، عن حملة تجنيد حوثية تقوم بها قيادات المليشيا في مناطق القبائل في طوق صنعاء ومحافظتي إب وذمار. وأفادت المصادر بأن المليشيا تحضر لهجوم كبير على مأرب وتضغط على القبائل في طوق صنعاء لدعمها مهددة كل من يرفض بالعقوبات القاسية والسجن مدى الحياة، وقالت إن المليشيا دفعت خلال الساعات الماضية بتعزيزات إلى محيط جبهات الكسارة وصرواح والجدعان وجميعها قادمة من صعدة وعمران والحديدة.

وذكرت المصادر، أن هناك أكثر من 85 مسلحاً جميعهم صغار قدموا من إب، مؤكدة أن المليشيا شنت حملة تجنيد واسعة في 20 مديرية، وأجبرت الأسر على تسليم أطفالهم بالقوة، مهددة بسجن من يرفض. وأكدت مصادر عسكرية في صنعاء، أن القوات الحكومية قبضت خلال الساعات الماضية على عدد من مسلحي المليشيا يتسللون بلباس وزينة نسائية.

وتوقع مركز أبعاد للدراسات الإستراتيجية في تقرير له، فشل المليشيا في السيطرة على مأرب، عازياً ذلك إلى أسباب كثيرة أبرزها انعدام الحاضنة الشعبية، والتاريخ الدموي للحوثي إلى جانب أنها آخر معقل للفارين من اضطهاد المليشيا، مؤكداً أن مأرب ستظل مصدر استنزاف للانقلاب.