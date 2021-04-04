شكرا لقرائتكم خبر عن الطقس المتوقع على الدولة خلال الأيام المقبلة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يسود البلاد يوم الأحد طقس رطب صباحاً على بعض المناطق الداخلية الشرقية والشمالية، مع احتمال تشكل ضباب خفيف - مغبرّ غائم جزئياً أحياناً مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة. والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً على البحر محملة بالغبار ومثيرة للرمال سرعتها من 20 إلى 30 تصل إلى 55 كم / س. والبحر يكون مضطرباً إلى شديد الاضطراب في الخليج العربي والموج يضطرب بعد الظهر في بحر عمان.

ويشهد يوما الإثنين والثلاثاء طقساً صحواً بوجه عام غائماً جزئياً مغبراً أحياناً. والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً على البحر مثيرة للغبار أحيانا، سرعتها من 20 إلى 30 تصل إلى 50 كم/ س و البحريكون مضطربا إلى شديد الاضطراب في الخليج العربي مضطربا في بحر عُمان.

وطقس الأربعاء والخميس رطب صباحاً على بعض المناطق الداخلية والساحلية، مع فرصة لتشكل ضباب أو ضباب خفيف - غائم جزئي ومغبر أحيانا شمالاً وشرقاً - ارتفاع في درجات الحرارة.. و الرياح شمالية غربية تتحول إلى شمالية شرقية وشرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا شرقا، سرعتها من 15 إلى 20 تصل إلى 40 كم/ س و البحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عُمان. (وام)