شكرا لقرائتكم خبر عن أكاذيب الإخوان.. تقرير يكشف ادعاءات الجماعة الإرهابية فى أزمة السفينة الجانحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حاولت المنصات الإخوانية طوال الفترة الماضية نشر العديد من الشائعات والمعلومات المغلوطة لتشويه صورة الدولة المصرية، وفي كل الأزمات والمناسبات التي تحدث في الدولة، والتي كان آخرها استغلال حادث السفينة الجانحة "إيفر جيفين" بقناة السويس، من أجل نشر الأخبار الكاذبة والشماتة فى الدولة والشعب المصرى.

وكشف تقرير بالفيديو أعدته مؤسسة ماعت أكاذيب الأبواق الإعلامية الإخوانية التى تبين شماتة الجماعة وسعادتها بجنوح السفينة واستغلالها الموقف للترويج للشائعات والأكاذيب مرة أخرى.

وذكر التقرير أن إعلام الإخوان روّج أكذوبة أن السفينة "إيفر جيفين" قد جنحت في قناة السويس الجديدة "التفريعة الجديدة كما يدعون" رغبة في التأكيد على مزاعمهم السابقة التي تدعي أن قناة السويس الجديدة لم تضف شيئًا، ولكن هذه مجرد ادعاءات كاذبة من أكاذيبهم العديدة، فالسفينة قد جنحت عند المدخل الجنوبي لقناة السويس، وهي منطقة تمثل ممرًا واحدًا.

وعن أكاذيبهم وادعائهم بعدم الاستفادة من قناة السويس الجديدة وأنها لم تضف شيئًا جديدًا، فقد كشف التقرير المصور على ذلك الادعاء بأن قناة السويس الجديدة نجحت في رفع العائدات السنوية لقناة السويس لنحو 5.7 مليار دولار في عام 2018، و5.8 مليار دولار في 2019، وفقًا لبيان الهيئة العامة لقناة السويس (2018- 2019).، وبل إنه ورغم جائحة كورونا التي أثرت على العالم أجمع، إلا أن قناة السويس الجديدة حققت ثالث أعلى إيرادات في تاريخها عام 2020 تقدر بـ5.61 مليار دولار، وفقًا لبيان الهيئة العامة لقناة السويس (يناير 2021).