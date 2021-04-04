إثيوبيا تعلن بدء انسحاب القوات الإريترية من تيجراي

محمد اسماعيل - القاهرة - أديس أبابا - (د ب أ)

أعلنت الحكومة الإثيوبية مساء السبت، أن إريتريا بدأت في سحب قواتها من تيجراي.

وشنت إثيوبيا هجومًا عسكريًا على منطقة تيجراي شمالا في نوفمبر الماضي لتحجيم قوة جبهة تحرير شعب تيجراي، التي تسود المنطقة وتنتقد الحكومة المركزية.

وسرعان ما تصاعدت الأعمال القتالية في شمال إثيوبيا إلى صراع معقد تشارك فيه إريتريا المجاورة. ولطالما نفت إثيوبيا وجود القوات الإريترية في المنطقة التي يمزقها الصراع.

وأعلنت الحكومة انتهاء الصراع في أوائل ديسمبر على الرغم من أن كل من الأمم المتحدة ومجموعة الدول السبع والولايات المتحدة تقول إنه لا تزال هناك تقارير عن اشتباكات مستمرة بين الأطراف.

وقالت الحكومة الإثيوبية: "كما تم الإعلان الأسبوع الماضي، بدأت القوات الإريترية التي عبرت الحدود عندما استفزتها جبهة تحرير شعب تيجراي بالإجلاء".