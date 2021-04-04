اخبار العالم

البرلمان العربي يعلن دعمه للملك عبدالله في حفظ أمن واستقرار الأردن

0 نشر
0 تبليغ

ابوظبي - سيف اليزيد - أحمد شعبان (القاهرة) 
أكد رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي، وقوف البرلمان العربي التام إلى جانب المملكة الأردنية الهاشمية ودعم كافة القرارات والإجراءات التي يتخذها صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، لحفظ الأمن والاستقرار في المملكة، ومواجهة أي محاولات للنيل منها أو تهديد أمنها واستقرارها.
وشدًد رئيس البرلمان العربي على أن أمن المملكة الأردنية الهاشمية جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، مؤكداً على أنها إحدى الركائز والدعامات الأساسية التي تقوم عليها منظومة العمل العربي المشترك.

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا