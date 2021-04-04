الصومال: 23 قتيلاً بهجوم إرهابي لـ«الشباب»

ابوظبي - سيف اليزيد - مقديشو (وكالات)

لقي ما لا يقل عن 23 شخصاً حتفهم في هجمات شنها مقاتلون من حركة «الشباب» الإرهابية أمس، على قاعدتين عسكريتين رئيستين للجيش الصومالي، وفق ما أفاد مسؤول في الجيش وشهود.

واستهدف الهجومان في منطقة شابيلي السفلى الجنوبية قاعدتين للجيش في بلدتي «أوديغلي» و«باريري» اللتين تبعدان 30 كيلومتراً عن بعضهما البعض، وتعد القاعدتان بمثابة مركزين متقدمين في القتال ضد الحركة الإرهابية.

وقال قائد الجيش الصومالي الجنرال اودوا يوسف راغي «حاول المعتدون الهجوم لكن بفضل جنودنا الشجعان الذين كانوا على دراية بحيلهم، تم دحر المهاجمين وتناثرت أجساد جرحاهم وقتلاهم في المكان». وأضاف «قوات الجيش لا تزال تلاحق بقية المهاجمين، وقد أحكم الجيش الصومالي السيطرة على الموقعين المتنازع عليهما». وأفاد شهود في «أوديغلي» التي تضم القاعدة العسكرية الأكبر بأن الجنود الصوماليين صدوا المهاجمين بعد نحو ساعة من القتال العنيف.

وقال محمد علي أحد سكان المنطقة: «استخدم مقاتلو الشباب مركبة محملة بالمتفجرات لشن الهجوم، لكنهم فشلوا في الدخول إلى المعسكر بعد نحو ساعة من تبادل إطلاق النار بالأسلحة الرشاشة مع القوات الصومالية». وأضاف: «شاهدت جثثاً عدة لمقاتلي الشباب قرب المخيم حيث وقع القتال، واستعرض الجنود الصوماليون هذه الجثث في مواكب بعد المعركة.

وفي «باريري» تم تفجر سيارة مفخخة أيضاً قبل أن يقتحم مقاتلون مدججون بالأسلحة القاعدة.

وقال عبد الرحيم مالين أحد سكان المنطقة: «سمعنا انفجاراً قوياً ناتجاً عن هجوم انتحاري بسيارة على مدخل القاعدة، تبعه تبادل كثيف لإطلاق النار»، وأضاف: «بعد دقائق قليلة تمكن المقاتلون من دخول القاعدة وإحراق بعض الإمدادات العسكرية للجيش الصومالي». وأعلنت حركة «الشباب» الإرهابية مسؤوليتها عن الهجومين في بيان نشرته على موقع إلكتروني مؤيد لها. وقالت الحركة إنها تمكنت من قتل العشرات والاستيلاء على سيارات عسكرية ومعدات. مما يذكر أن الجيش الصومالي يشن عمليات عسكرية خلال الأسابيع الأخيرة للقضاء على فلول ميليشيات «الشباب» الإرهابية.

14 قتيلاً بهجوم مسلح في نيجيريا

قُتل 14 شخصًا في هجوم شنه مسلحون على قاعدة عسكرية ومناطق قريبة في محافظة النيجر غرب نيجيريا. وأفادت مصادر محلية نيجيرية أمس، أن نحو 200 مسلح هاجموا قاعدة في منطقة «العلاوة»، مما أسفر عن مقتل 6 جنود وضابط شرطة واحد، ومن ثم أحرق المهاجمون القاعدة، وقاموا بعدها بشن هجمات على مناطق مجاورة، حيث قتلوا 7 أشخاص واختطفوا آخرين.