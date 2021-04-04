واشنطن: الملك عبدالله شريك أساسي ويحظى بدعمنا الكامل

كتبت أسماء لمنور في الأحد 4 أبريل 2021 01:09 صباحاً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 4 - أبريل - 2021 12:06 صباحًا

قالت وزارة الخارجية الأميركة، السبت، إنها تتابع التقارير حول التطورات في الأردن، بعد حملة اعتقالات شملت مسؤولين بارزين في البلاد.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس للحرة “نتابع التقارير حول التطورات في الأردن ونحن على اتصال مع المسؤولين الأردنيين”.

وأضاف برايس أن “الملك عبدالله شريك أساسي للولايات المتحدة ويحظى بدعمنا الكامل”.

يشار إلى أن رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي أكد اليوم السبت، على عدم صحة ما نشر من ادعاءات حول اعتقال سمو الأمير حمزة، لكنه بيّن أنه طٌلب منه التوقف عن تحركات ونشاطات توظف لاستهداف أمن الأردن واستقراره في إطار تحقيقات شاملة مشتركة قامت بها الأجهزة الأمنية، واعتقل نتيجة لها الشريف حسن بن زيد وباسم إبراهيم عوض الله وآخرون”.

وقال اللواء الحنيطي إن التحقيقات مستمرة وسيتم الكشف عن نتائجها بكل شفافية ووضوح.