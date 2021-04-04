حصيلة يومية هي الأكبر منذ أشهر.. 662 ألف إصابة جديدة بكورونا في العالم

جدة - عبدالحي حسين - أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم السبت، عن تسجيلها أكثر من 662 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى “كوفيد-19” في العالم، ما يمثل أعلى مستوى لهذا المؤشر منذ 17 يناير 2021.

وأفادت منظمة الصحة العالمية، في إحصائية جديدة، بتسجيلها 662690 إصابة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، مقابل 659917 في أرقام الجمعة، لترتفع الحصيلة العامة، إلى حوالي 131 مليون إصابة مؤكدة، بينما تجاوز إجمالي الوفيات2,855,315 حسب آخر المعطيات، والأرقام المعلنة.

وحسب موقع “Worldometer”، المختص في إحصاء الأرقام المتعلقة بالوباء، فإن 131 مليونا و223 ألف شخص سجلت إصابتهم بالفيروس التاجي، منذ بداية تفشيه، فيما عُولج أكثر من 105,643,341 مليون؛ بنسبة تجازوت 80 في المائة من إجمالي الإصابات.

وبلغ عدد المصابين، الذين لا يزالون يتلقون العلاج، أزيد من 26 مليون شخص بنسبة بلغت 20 في المائة من إجمالي الإصابات، فيما يقرب من200 دولة، ومنطقة في العالم، بينهم أزيد من 97,243 ألف شخص في حالة خطيرة، ويرقدون في قسم الإنعاش.

وحتى، مساء اليوم، توفي أكثر من 2,855,315 مليون، بسبب فيروس كورونا؛ بنسبة قاربت 2,2 في المائة، فيما وتبقى الولايات المتحدة في صدارة الدول الأكثر تضررا بالوباء، حيث تجاوز 31,362,933 مليون إصابة، و568,256 ألف وفاة، فيما احتلت البرازيل المركز الثاني بـ12,953,258 مليون إصابة.

وتأتي الحصة الأكبر للإصابات من نصيب أوروبا التي سجلت خلال 24 ساعة الماضية، 251110 حالات، وتحتل منطقة الأمريكيتين المرتبة الثانية بـ241084 إصابة، بينما تم رصد 101977 حالة في جنوب شرق آسيا.