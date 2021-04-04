9 آلاف مستفيد من العيادات السعودية خلال أسبوع بالخوخة

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وراجع عيادة الباطنية 1,657 فردا، وقسم الطوارئ 1,107 مراجعين، وأجرى الفحص المخبري لـ2,986 مريضا، وراجع الصيدلية 2,497 مراجعا، وقسم الرعاية الصحية 1,460 شخصا، وقسم التنويم 13 شخصا.
ونفذ المركز عددا من المشاريع الإنسانية والإغاثية في تنسيق المخيمات وقطاع الإيواء، ضمن منحة المملكة لخطة الاستجابة الإنسانية لليمن 2020، حيث دعم بالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية، المجتمعات والأسر النازحة في اليمن بمشاريع الاستجابة والمساعدات الطارئين للأفراد النازحين بمبلغ 10 ملايين و500 ألف دولار أمريكي.
كما دعم المركز بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، الإيواء وإدارة المواقع، ووفر المواد غير الغذائية للأسر النازحة والعائدين، والمجتمعات المضيفة الأكثر ضعفا في اليمن ليستفيد منها 421,384 فردا في محافظات حجة، إب، الحديدة، ذمار، صعدة، المحويت، عمران، صنعاء، البيضاء، تعز، مأرب، الجوف، الضالع، شبوة، لحج، عدن، المهرة، بقيمة 17 مليون دولار.
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