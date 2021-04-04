أمريكا لإسرائيل: لا بد من مساواة الفلسطينيين في الحرية والأمن

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شدد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن على ضرورة تمتع الفلسطينيين والإسرائيليين بتدابير متساوية من الحرية والأمن والازدهار والديمقراطية.

وأكد خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الإسرائيلي جابي أشكينازي أمس، على إيمان الإدارة بضرورة أن يتمتع الإسرائيليون والفلسطينيون بتدابير متساوية من الحرية والأمن والازدهار والديمقراطية. وجدد الوزير بلينكن التأكيد على التزام الولايات المتحدة القوي بإسرائيل وأمنها، وأضاف أنه يتطلع إلى تعزيز كافة جوانب الشراكة الأمريكية الإسرائيلية.

وقال بيان للمتحدث باسم الخارجية «تحدث وزير الخارجية أنتوني بلينكن مع وزير الخارجية الإسرائيلي جابي أشكنازي. وناقش الوزيران التحديات الأمنية الإقليمية والمساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني وتطبيع العلاقات مع الدول العربية والمسلمة».

من جانبها، ذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإٍسرائيلية التي أوردت ما دار في الاتصال الهاتفي، أن تصريحات بلينكن تعكس تركيزا على الفلسطينيين أكثر من السياسة المؤيدة لإسرائيل التي اتبعها سلف الرئيس الأمريكي جو بايدن، دونالد ترمب.