23 قتيلا في هجمات على قاعدتين للجيش الصومالي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لقي ما لا يقل عن 23 شخصا حتفهم في هجمات وقعت قبل الفجر على قاعدتين عسكريتين في الصومال. واستهدف انتحاريان بسيارتين مفخختين موقعين للجيش في منطقة أوديجل وقرية باريير في مقاطعة شبيلي السفلي المضطربة. وقال المتحدث باسم الحكومة إسماعيل مختار أمس في مقديشو «إن مهاجمي حركة الشباب نفذوا هجوما معقدا على قاعدتين عسكريتين في إقليم شبيلي السفلي». وبعد التفجيرات بقليل، حاول المتمردون المدججون بالسلاح اقتحام قواعد الجيش. وتم تبادل إطلاق النار حتى الصباح، عندما قالت القوات المسلحة الصومالية إنها قتلت 19 متشددا في كلا الهجومين.

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