شكرا لقرائتكم خبر عون يدعو لتسمية الفاسدين في لبنان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دعا الرئيس اللبناني العماد ميشيل عون أمس، إلى تسمية الفاسدين بوضوح كخطوة أولى في محاربة الفساد.

وقال عون في تغريدة عبر حسابه على موقع (تويتر)، «إن أول خطوة في محاربة الفساد هي في تسمية الفاسدين والإشارة إليهم بوضوح».

واعتبر أن تعميم التهمة يصب في مصلحة الفاسدين لأنه تجهيل للفاسد الحقيقي وتضليل صريح للرأي العام.

يذكر أن مجموعة من الأزمات تتحكم في الواقع اللبناني على كافة الصعد المالية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية، ويرجع اللبنانيون أسباب تلك الأزمات إلى منظومة الفساد المتحكمة منذ عشرات السنين.