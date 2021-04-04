عون يدعو لتسمية الفاسدين في لبنان

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وقال عون في تغريدة عبر حسابه على موقع (تويتر)، «إن أول خطوة في محاربة الفساد هي في تسمية الفاسدين والإشارة إليهم بوضوح».
واعتبر أن تعميم التهمة يصب في مصلحة الفاسدين لأنه تجهيل للفاسد الحقيقي وتضليل صريح للرأي العام.
يذكر أن مجموعة من الأزمات تتحكم في الواقع اللبناني على كافة الصعد المالية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية، ويرجع اللبنانيون أسباب تلك الأزمات إلى منظومة الفساد المتحكمة منذ عشرات السنين.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.