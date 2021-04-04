فرنسا: أربعة جرحى في اعتداء استهدف مقراً لجمعية كردية

الرياص - اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام





ليون: تعرّض أربعة رجال من أصول كردية لاعتداء بقضبان حديدية استهدف السبت مقر جمعية في ليون (وسط-شرق)، في اعتداء نسبه الضحايا لتنظيم "الذئاب الرمادية" القومي المتشدد.

وأعلنت الشرطة أنه "نحو الساعة 14,30 اقتحم نحو عشرة أشخاص على الأقل مركزا كرديا في الدائرة السابعة في ليون. وقعت أضرار كبيرة وأصيب أربعة أشخاص بجروح طفيفة".

وعندما وصلت قوات الأمن إلى الموقع كان المعتدون قد غادروا.

وقال عناصر الإطفاء إن "عراكا وقع بين جماعتين أسفر عن أربعة مصابين بجروح متوسطة تم نقلهم إلى مراكز استشفاء مجاورة".

وتابع الإطفائيون "الضحايا رجال تتراوح أعمارهم بين 30 و45 عاما، جرحوا بسلاح أبيض بواسطة مضارب وقضبان حديدية".

وجاء في بيان للمجلس الديموقراطي الكردي في فرنسا أن أفرادا "ملثمين ومسلّحين بمضارب بيسبول وبالسلاح الأبيض" من تنظيم الذئاب الرمادية "هاجموا بعنف شديد جمعيتنا في ليون وتعرّضوا لأعضائها بالضرب. جرح أربعة أكراد كانوا متواجدين في الجمعية على يد بلطجية (الرئيس التركي رجب طيب) إردوغان الخطرين".

"الذئاب الرمادية" تنظيم يعرف عنه قربه من إردوغان، كانت وزارة الداخلية الفرنسية حلّته في تشرين الثاني/نوفمبر بعد اتّهامه بالوقوف وراء صدامات وقعت بين الجاليتين التركية والأرمنية قرب ليون.

وقبل أسبوعين ندّدت الجمعية التي طاول الهجوم أعضاءها السبت بتهديدات وكتابات على بوابة الجمعية نُسبت إلى "الذئاب الرمادية"، كما كُتبت الأحرف الأولى لاسمي "حزب الحركة القومية" والرئيس التركي.