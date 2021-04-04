عاشوري: لندن لا تفعل شيئًا لإطلاق سراحي!

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"الخليج 365" من لندن: قال رجل بريطاني يقبع في سجن إيراني إن حكومة المملكة المتحدة لا تفعل ما يكفي لإنقاذه في تسجيل تم تهريبه من السجن.

ونقلت قناة (سكاي نيوز) البريطانية، تسجيلا هاتفيا حصريا تلقته، قال الرجل المتقاعد أنوشه عاشوري وهو من جنوب لندن إنه يواصل حياة يائسة. وأضاف: "لقد مرت الآن أكثر من ثلاث سنوات ونصف، كل ما تلقيناه من الحكومة البريطانية كان مجرد كلمات وليس نتائج ملموسة".

وقالت القناة إن عائلة عاشوري أصدرت التسجيل قبل فترة وجيزة من عيد ميلاده السابع والستين محبطين من عدم إحراز تقدم في تأمين إطلاق سراحه. وتقول زوجته شيري إزادي إنها لم تسمع صوت زوجها يائسًا من قبل.

وقالت: "كان بإمكاني سماع الدموع في صوته شعرت باليأس فيه وهذا مزعج بشكل خاص - إنه أمر محزن للغاية، إنه سيء للغاية".

وأضافت القناة إن السيد عاشوري محتجز لمدة ثلاث سنوات ونصف الآن في زنزانة سجن مزدحمة، ويبدو أنه يتعذب من الشوق لرؤية عائلته مرة أخرى في التسجيل الذي أصدرته عائلته.

دفء زوجتي

وقال عاشوري في التسجيل الهاتفي: "هل سأحظى بفرصة احتضان أطفالي مرة أخرى أو تذوق دفء وجود زوجتي مرة أخرى فقط ، قبل أن نتقدم في السن على التعرف على بعضنا البعض عندما أخرج في منتصف السبعينيات من عمري؟ وذلك هو إذا خرجت حيا وعاقل ".

وأضافت (سكاي نيوز): صوت السيد عاشوري ينقطع بالعاطفة عندما يتحدث عن حيوان العائلة الأليف، وقال: "هل سيظل كلبي الجميل روميو على قيد الحياة؟ هل سيتعرف عليّ وسيقفز على ركبتي ، ويختبئ في انتظار تدليله بضرباتي اللطيفة؟"

وشاركت عائلة السيد عاشوري التسجيل وكانوا يتحدثون علانية لأنهم يقولون إنهم نادمون على نصيحة وزارة الخارجية بالتزام الصمت. وتقول زوجته إنهم يشعرون بأن حكومة المملكة المتحدة خذلتهم.

مزدوجو الجنسية

وأضافت: "بصراحة، في رأيي، تم التعامل مع جميع الحالات المزدوجة الجنسية بشكل سيء للغاية. لقد تم استرضائنا للتو. لقد تم استرضائنا. لقد تلقينا الكثير من الكلمات. قيل لنا إنهم تعرضوا حثت الحكومة الإيرانية بشدة. وقد قيل لنا للتو أن هناك الكثير من الدبلوماسية وراء الكواليس. لكن ما ترجمه ذلك بالنسبة لنا لا شيء ".

وعلى صلة، قالت وزارة الخارجية البريطانية في بيان أرسلته لشبكة (سكاي نيوز): "نحث إيران بشدة على لم شمل السيد عاشوري الذي يحمل الجنسيتين البريطانية والإيرانية بعائلته. وتواصل سفارتنا في طهران طلب الوصول إلى القنصلية. ونحن على اتصال وثيق بأسرته ونواصل تقديم الدعم هم."

يذكر أن عاشوري هو واحد من العديد من الإيرانيين البريطانيين الذين تم اعتقالهم في إيران. ويقول مراقبون إن الحكومة الإيرانية احتجزتهم كرهائن كوسيلة ضغط في المفاوضات مع بريطانيا.