بريطانيا: وفاة 7 من 30 أصيبوا بالجلطة

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"الخليج 365" من لندن: أكدت هيئة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية في بريطانيا وفاة سبعة أشخاص حتى 24 مارس، من بين 30 شخصا أصيبوا بجلطة دموية بعد تلقيهم لقاح أكسفورد/أسترازينيكا.

وكانت هيئة تنظيم الأدوية (MHRA) أعلنت في وقت سابق أنه من بين 18.1 مليون شخص تلقوا لقاح أكسفورد في المملكة المتحدة، أصيب 30 شخصًا بجلطات دموية.

حتى الآن، تلقى 31،301،267 شخصًا جرعة اللقاح الأولى في المملكة المتحدة، وتلقى 4،948،635 جرعتين.

وقالت الهيئة إنه لا يوجد دليل حاليًا يشير إلى وجود علاقة سببية بين جلطات الدم وجلطة أكسفورد، وأن الفوائد لا تزال تفوق أي مخاطر. وأضافت أن التحقيقات جارية لتحديد ما إذا كانت هناك صلة أو ما إذا كانت الحالات من قبيل الصدفة.

وقال قال الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم الأدوية الدكتور جون راين: "فوائد لقاح أكسفورد/أسترازينيكا COVID-19 AstraZeneca في الوقاية من عدوى COVID-19 ومضاعفاته لا تزال تفوق أي مخاطر ويجب على الجمهور الاستمرار في الحصول على لقاحهم عند دعوتهم للقيام بذلك".

22 تقريرًا

وقالت الهيئة يوم الخميس الماضي إنه كان هناك "22 تقريرًا عن تجلط الجيوب الوريدية الدماغية (CVST) و8 تقارير عن حالات تجلط أخرى مع انخفاض الصفائح الدموية".

وتغطي الأرقام من 9 ديسمبر 2020 إلى 21 مارس من هذا العام، عندما تم إعطاء 15.8 مليون جرعة من لقاح AstraZeneca، وحوالي 2.2 مليون جرعة ثانية.

وأثيرت مخاوف بشأن تجلط الدم بعد ظهور نسبة ضئيلة من الحالات بين عشرات الملايين ممن تلقوا حقنة أكسفورد أسترازينيكا.

وقامت بعض البلدان، مثل ألمانيا، بتقييد استخدامها على أعمار معينة ، لكن هيئة مراقبة الأدوية الأوروبية ومنظمة الصحة العالمية تقولان إنها آمنة وفعالة.

أصدرت الجمعية البريطانية لأمراض الدم إرشادات جديدة للأطباء، وسط مخاوف من أن حالات تخثر الدم قد تكون مرتبطة بحالة تعرف باسم قلة الصفيحات.

حالات قليلة

ويشمل المرضى الذين لديهم أعداد قليلة من خلايا الصفائح الدموية اللازمة للتخثر في دمائهم. وتنص التوجيهات على ما يلي: "لقد شارك فريق من الخبراء من أقراننا مؤخرًا في تشخيص وإدارة متلازمة نادرة من تجلط الدم المرتبط بانخفاض الصفائح الدموية والتي تم الإبلاغ عنها في حالات قليلة.

و"في الوقت الحالي، لم يتم إثبات أي ارتباط سببي بالتطعيم ضد فيروس كورونا. ومع ذلك ، إذا حددت مرضى بهذه المتلازمة بالقرب من التطعيم ضد فيروس كورونا ، فمن المهم جدًا أن تكمل البطاقة الصفراء عبر الإنترنت - سيؤدي ذلك إلى طلب من هيئة تنظيم الأدوية للحصول على مزيد من التفاصيل."

وقال البروفيسور روبن شاتوك، أخصائي العدوى وأخصائي التطعيم في إمبريال كوليدج لندن، لشبكة (سكاي نيوز): "من المهم حقًا أن ندرك أنه لا يوجد حاليًا أي ارتباط بالحصول على اللقاح وتجلط الدم النادر جدًا".

وأضاف: "إذا نظرت في عموم السكان، فإن التقديرات تتراوح بين شخصين و16 شخصًا لكل مليون قد يصابون بشكل طبيعي بهذا النوع من الجلطة الدموية ، لذا قد لا يكون الارتباط بالتطعيم مرتبطًا باللقاح نفسه."

وقال: "من المهم أيضًا أن ندرك أن هناك شيئًا واحدًا يفعله فيروس كورونا هو أنه يزيد حقًا من خطر الإصابة بجلطات الدم، لذا من حيث المخاطر والفوائد، فإن اللقاح هو لقاح آمن. إنه حقًا يقلل من خطر الإصابة بهذه الأنواع من الجراثيم. الأحداث النادرة التي ليس لها ارتباط مثبت حاليًا باللقاح نفسه ".

وفيما يتعلق بكيفية إقناع الدول الأخرى بسلامة اللقاح ، قال البروفيسور روبن شاتوك: "ليس من واجبنا حقًا إقناع الدول الأخرى".

احتمالات الجلطة

وأكد: "هذا لقاح آمن للغاية، إنه ينقذ الكثير من الأرواح وقد رأينا كيف أدت هذه الأنواع من القصص إلى الإضرار بحملات التطعيم في أجزاء أخرى من العالم. والنتيجة المترتبة على ذلك هي أن المزيد من الأشخاص يصابون بـ COVID-19 ومن المحتمل الموت."

وقال أخصائي العدوى وأخصائي التطعيم في إمبريال كوليدج لندن إن احتمالية حدوث جلطات دموية بعد تلقي اللقاح "ستستمر في المراقبة، لكن هذا لا يعني أن الأمر يدعو للقلق والذي قد يعني أن الناس يجب ألا يتقدموا للحصول على اللقاح".

يذكر أنه في مارس الماضي، قالت وزارة الصحة والطب البشري إن أي شخص حصل على التطعيم ثم أصيب بصداع يستمر لأكثر من أربعة أيام بعد ذلك، أو كدمات خارج موقع التطعيم بعد بضعة أيام، يجب أن يطلب العناية الطبية.

لكنها أضافت أيضًا أن الصداع هو جزء من أحد الآثار الجانبية الأكثر شيوعًا للقاح، أعراض تشبه أعراض الأنفلونزا، على الرغم من أن هذه الأعراض يجب أن تختفي عادة في غضون يوم أو يومين.

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