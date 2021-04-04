شكرا لقرائتكم خبر عن نواب واحزاب: موكب المومياوات نقل رحلة عبر الزمن لعصر أجدادنا الفراعنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت الدكتورة رشا قلج عضو مجلس الشيوخ، عن بالغ سعادتها وإعجابها الشديد بموكب نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري بميدان التحرير وصولاً إلى المتحف القومي للحضارة المصرية، قائلة: فخورة جدا لكوني مصرية أنتمي لحضارة عريقة، وسعيدة بالحدث التاريخي الذي تابعه العالم كله في انبهار بهذا الموكب العظيم، فهو خطوة هامة جدا حيث تمكنت القيادة السياسية برئاسة فخامة الرئيس السيسي من عملية نقل المومياوات الملكية ضمن مشروع ضخم لتطوير أساليب عرض الآثار، لذا أتوجه بالشكر لقيادتنا السياسة وكل من بذل مجهودا لإخراج هذا الحدث العظيم للنور.

وأشادت الدكتورة رشا قلج، بالتغطية الإعلامية المتميزة التي نقلت هذا الموكب المهيب للعالم بأسره، حيث قالت: منذ الساعات الأولي من صباح اليوم وأنا أتابع تصدر مصر للمشهد الإعلامي العالمي، فوقفت دول العالم مبهوره أمام عظمة الماضي وإصرار الحاضر، وأضافت : كان الموكب الملكي عظيم ومتكامل وتم باحترافية أكثر من رائعة، ونال إعجاب جميع الجنسيات من مختلف شعوب وبلدان العالم، فانبهروا بعظمة الإخراج و جودة و إتقان هذه الرحلة الذهبية، هذا العمل العظيم قد نقلني في رحلة عبر الزمن لآلاف من السنين الماضية لعصر أجدادي الفراعنة، وأعطاني الأمل إلي آلاف من السنين القادمة بمستقبل مشرق و واعد.

من جانب آخر، هنأ حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل، الرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة بالنجاح الساحق للحدث العالمي والفريد، المشهد المهيب في نقل مومياوات ملكية إلي متحف الحضارة، لتسطر مصر مَلْحَمَة جديدة تجمع بين قدرات الحاضر وعبق تاريخ أجدادنا العظماء.

وقال الحزب، في بيان صحفي، إن ما شهدناه يدعو للفخر والاعتزاز ويمثل بصمة فارقة في حياة أجيال الحاضر ويسطر في سجلات مصر حدث يندر تكراره، ويرسخ أن صناع الحضارة وأصحاب التاريخ العريض يستلهمون روح الأجداد الذين سبقوا العصور والزمن، ويمضون في خطوات الربط بين الماضي والحاضر ليسجل المصريون دومًا إنجازات ويبهرون العالم.

وأضاف الحزب، أن الترتيبات والإعداد الذي يفوق الوصف والقدرات إعجاز بكل المقاييس سيكون حديث العالم أجمع بأن مصر والمصريون قادرون دومًا وأبدا على تحقيق الصعاب، وإن عجزت البشرية فإن أبناء النيل لديهم من القدرات التي تفوق الأفهام، ولعلنا نقف طويلًا أمام مشهد مرور تاريخ تجاوز سبعة الآلاف عامًا أمام أجيال في مهدها ليكون مفخرة لكل فرد مصري أصيل.

وأشار إلى أن بلادنا تحت قيادة زعيمها وبروح الأجداد وما لها من تاريخ متجذرًاًّ يتجاوز حدود العلوم والقدرات تستطيع دومًا وأبدا الارتقاء وتحقيق الإنجازات، ولن يعيق مسيرتها جهلاء أو متآمرين لأنه الوطن المحفوظ من الله وبرباط شعبة وجيشه ومؤسساته الوطنية، حفظ الله مصر وعزيزها وشعبها الطيب صاحب التاريخ وصانع الحضارات.