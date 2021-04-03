مراكش..حقوقيون يطالبون بالتحقيق في قضية تشريد أم وابنتيها وحرمانهم من التمدرس

جدة - عبدالحي حسين - طالبت جمعية حقوقية، في مراسلة وجهتها إلى النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بمراكش بفتح تحقيق مع شخص يشتبه في تورطه في قضية عنف زوجي، والتسبب تشريد أم وأبناءها.

وأوضحت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش في الرسالة التي اطلع عليها “اليوم24″، أنها توصلت بشهادة طبية وطلب مؤازرة من أم تتعرض للعنف من طرف زوجها، إضافة للإهمال الأسري وحرمان ابنتيها من التمدرس، والتين لا يتجاوز عمرهما على التوالي، 8 و10 سنوات.

وأضاف المصدر ذاته، أن السيدة تعرضت وأبناءها للطرد من بيت الزوجية من طرف زوجها المسمى ع. الن. ، ورمي أغراض وملابس ابناءهما في الشارع مساء اليوم السبت.

وطالبت الجمعية من الوكيل العام للملك بالتدخل وفق ما يفرضه القانون، واحتراما لالتزامات الدولة في مجال حقوق الانسان، بما يناسب، لحماية حقوق السيد جميلة طبقا لقواعد العدل والانصاف وبما يصون كرامتها ويرفع الضرر عنها.

وناشدت الجمعية المسؤولين بالتدخل لتمكين وتمتع طفلتيها ، من حقهن المشروع في التعليم وضمانه بشكل فوري، بما يخدم المصلحة الفضلى لأبناءهما.