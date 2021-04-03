ارتفاع تمويلات البنوك التشاركية ب47,5 في المائة خلال شهر فبراير الماضي

جدة - عبدالحي حسين - أفاد بنك المغرب أن التمويلات، الممنوحة من طرف البنوك التشاركية، ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 47,5 في المائة إلى أكثر من 14,36 مليار درهم، خلال فبراير الماضي.

وأوضح البنك المركزي، في وثيقة حول الإحصاءات النقدية لشهر فبراير الماضي، أن التمويلات السالفة الذكر تتوزع على العقار (12,37 مليار درهم)، والاستهلاك (1,01 مليار درهم)، والتجهيز (878 مليون درهم)، والخزينة (20 مليون درهم).

وموازاة مع ذلك، ارتفعت التزامات البنوك التشاركية إلى أكثر من 4,9 مليار درهم لدى البنوك الأخرى، وذلك أساسا على شكل إعادة التمويل، من خلال منتوج (وكالة بالاستثمار)، وودائع تحت الطلب من البنوك الأم، وفقا للمصدر ذاته.

وأضاف بنك المغرب أن حسابات الشيك والحسابات الجارية انتقلت إلى 41,2 في المائة لتبلغ 4,11 مليار درهم، بينما بلغت ودائع الاستثمار 1,08 مليار درهم.