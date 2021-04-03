مولودية وجدة يرتقي بست مراكز بعد فوزه على يوسفية برشيد

جدة - عبدالحي حسين - تمكن فريق مولودية وجودة لكرة القدم، من الفوز على نظيره يوسفية برشيد بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما على أرضية الملعب البلدي لبرشيد، لحساب الجولة العاشرة من البطولة الاحترافية في قسمها الأول.

وسجل هدف المباراة الوحيد اللاعب يوسف العمري في الدقيقة 15، مانحا لفريقه المولودية الوجدية فوزا ثمينا، تمكن على إثره من الارتقاء بست مراكز، ليجد نفسه في الصف السادس، بعدما كان في الثاني عشر.

ورفع مولودية وجدة رصيده ل13 نقطة في الرتبة السادسة، فيما تجمد رصيد يوسفية برشيد عند 12 نقطة في المركز الحادي عشر.