“بلاغ مفبرك”.. وزارة التربية الوطنية تنفي إشاعات توقيف الدراسة

جدة - عبدالحي حسين - نفت وزارة التربية الوطنية، ما تم تداوله بشأن وقيف الدراسة، مهددة باللجوء إلى القضاء لمعاقبة مروجي الإشاعات.

وأشارت الوزارة في بيان حقيقة، توصل به “اليوم 24″، إلى تعمد بعض الأشخاص تداول بلاغ مفبرك منسوب إلى وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بخصوص توقيف الدراسة بجميع الأسلاك والمستويات انطلاقا من يوم الاثنين 5 أبريل الجاري وحتى إشعار آخر.

وأضافت الوزارة في بيانها “تنويرا منها للرأي العام الوطني والتعليمي فإن الوزارة تنفي نفيا قاطعا إصدار أي بلاغ بهذا الشأن”.

كما جددت التذكير إلى أن جميع البلاغات الصادرة عنها يتم نشرها عبر بوابتها الإلكترونية وصفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي وما دون ذلك فهو مجرد أخبار زائفة.

وأكدت الوزارة، أنها تحتفظ لنفسها بحق المتابعة القضائية ضد الشخص أو الأشخاص الذين يعمدون إلى الترويج لهذه الأخبار الزائفة.