بعد تونس.. ليبيا تدعو إلى تفعيل اتحاد المغرب العربي وإحياء اجتماعاته

جدة - عبدالحي حسين - دعا رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، اليوم السبت، إلى تفعيل اتحاد المغرب العربي وعودة اجتماعاته مجددا.

جاء ذلك خلال لقاء المنفي في العاصمة الليبية طرابلس، وزير الخارجية الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد، وفق بيان صادر عن المجلس الرئاسي. وأكد المنفي، وفق البيان، “أهمية تفعيل اتحاد المغرب العربي ودعم مؤسساته”.

وأضاف أن “ليبيا ستبذل ما في وسعها خلال الفترة الحالية لتحقيق هذا الهدف بالتعاون مع الأشقاء بصفتها الرئيس الحالي للاتحاد”.

وكشف المنفي، أن ليبيا “ستوجه قريبا دعوة لبدء التئام اجتماعات اتحاد دول المغرب العربي المتوقفة على مختلف المستويات”.

وفي 17 مارس المنصرم، دعا الرئيس التونسي قيس سعيد، خلال زيارته ليبيا، إلى إعادة تفعيل الإتحاد الذي رأى النور سنة 1989 بمدينة مراكش.

وتسلم المنفي، وفق البيان، رسالة خطية من الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني هنأه فيها بمناسبة نيله ثقة مجلس النواب، وفق البيان.

من جانبه شدد ولد الشيخ أحمد، حسب البيان، “على دعم موريتانيا الكامل لتنفيذ مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي ودعمها الكامل للمجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية في كافة المحافل المشتركة عربيا ومغاربيا وإفريقيا”.