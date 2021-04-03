اليمن تؤكد دعمها المطلق ووقوفها التام مع كافة الإجراءات الرامية لحفظ أمن الأردن

محمد الفلاح - السبت 3 أبريل 2021

أكدت الجمهورية اليمنية، دعمها المطلق ووقوفها التام مع كافة القرارات والإجراءات التي يتخذها جلالة الملك عبدالله بن الحسين، ملك المملكة الاردنية الهاشمية، الرامية لحفظ الأمن وإنهاء أي محاولات لزعزعة الإستقرار في المملكة الاردنية الشقيقة .



وجددت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيان صادر عنها، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) التأكيد على متانة العلاقات الأخوية والمصير المشترك الذي يربط بين البلدين والشعبين الشقيقين.