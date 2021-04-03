‏الارياني: مليشيا الحوثي ترحل لاجئين افارقة طالبوا بتحقيق دولي في محرقة رفاقهم

محمد الفلاح - السبت 3 أبريل 2021

دان وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الارياني عمليات الترحيل القسري التي نفذتها مليشيا الحوثي المدعومة من ايران بحق مئات المهاجرين الافارقة بينهم نساء واطفال.



وأوضح، ان الافارقة المرحلين قسريا كانوا قد نظموا اعتصاما امام مفوضية اللاجئين في العاصمة المختطفة صنعاء للمطالبة بتحقيق دولي في جريمة قتل العشرات من رفاقهم حرقا على يد المليشيا الحوثية في احد مراكز الاحتجاز.

وأشار الارياني إلى ان مليشيا الحوثي الارهابية قامت بالاعتداء بشكل همجي على المشاركين في الاعتصام المطالب بمحاسبة المتورطين في محرقة المهاجرين الأفارقة، مما أدى إلى مقتل عدد منهم وإصابة آخرين بكسور، واعتقلتهم ورحلتهم قسريا بشكل جماعي على متن دينات ورمت بهم في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية.

وطالب من المجتمع الدولي والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الانسان وحماية اللاجئين وعلى رأسها المنظمة الدولية للهجرة بإدانة هذه الممارسات باعتبارها جرائم مرتكبة ضد الانسانية، وتعكس مدى استهتار مليشيا الحوثي الارهابية بقواعد القانون الدولي الإنساني وقوانين حماية اللاجئين والمهاجرين.