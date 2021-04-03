شكرا لقرائتكم خبر عن اعتقال شخصيات أردنية بارزة.. انتشار أمني مكثف بمنطقة القصر الملكي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

أعلن مصدر أمني أردني، اليوم السبت، اعتقال الشريف حسن بن زيد ورئيس الديوان الملكي السابق باسم إبراهيم عوض الله وآخرين لأسباب أمنيّة، وفق ما أعلنت وكالة الأنباء الأردنية.

وأضاف المصدر أن عملية الاعتقال جاءت بعد متابعة أمنية حثيثة، ونفذتها قوة مشتركة من الأمن العسكري والمخابرات وبإشراف قائد الجيش، مشيرا إلى أن التحقيقات بدأت مع المعتقلين دون ذكر الأسباب الأمنية.

ونقلت “العربية نت” عن مصادر مطلعة بأن الاعتقالات في الأردن شملت مرافقين ومقربين من الأمير حمزة، لافتاً إلى أن حملة الاعتقالات شملت 20 شخصاً على الأقل، بينها شخصيات أمنية وعشائرية.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية أن الأمير حمزة ليس موقوفا ولا يخضع لأي إجراءات تقييدية.

كما أفادت مصادر مطلعة، بأن التحقيقات بدأت بالفعل مع الشخصيات التي تم اعتقالها، مشيراً إلى أن الاعتقالات مستمرة في صفوف شخصيات أردنية حتى الآن، وقالت إن حملة الاعتقالات في الأردن تمت على خلفية قضية أمنية لم يكشف عنها.

وأكد “مراسل العربية” وجود انتشار أمني مكثف في العاصمة عمان، ومنطقة دابوق حيث القصر الملكي.