شكرا لقرائتكم خبر عن دعم عربي ودولي للأردن فى إجراءاته لحفظ الأمن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت دول عربية وغربية عن تضامنها الكامل ودعمها للأردن وقياداته فيما يتعلق بالحفاظ على أمن واستقرار المملكة ضد أى محاولات للنيل منها.

وأكد الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، وقوفه وتأييده التام ومساندته الكاملة لكل القرارات والإجراءات التي يتخذها الملك عبد الله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة لحفظ أمن واستقرار الأردن ونزع فتيل كل محاولة للتأثير فيهما.

فيما أعلنت مصر، تضامنها الكامل ودعمها للأردن وقياداته فيما يتعلق بالحفاظ على أمن واستقرار المملكة ضد أى محاولات للنيل منها.

وأكدت منظمة التعاون الإسلامي، وقوفها ومساندتها جميع الإجراءات التي يتخذها الملك عبد الله الثاني وولي عهده لحفظ الأمن والاستقرار في الأردن.

وأعربت وزارة الخارجية الكويتية، عن وقوف الكويت إلى جانب المملكة الأردنية الھاشمیة وتأییدھا لكافة الإجراءات والقرارات التي اتخذھا الملك عبد الله بن الحسین وسمو ولي العھد الأمیر الحسین بن عبدالله الثاني للحفاظ على أمن واستقرار المملكة الشقیقة.

وأعلن الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف وقوف مجلس التعاون مع المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات لحفظ الأمن والاستقرار في الأردن الشقيق.

وأشار الحجرف إلى أن أمن المملكة الأردنية الهاشمية من أمن دول المجلس انطلاقًا مما يربط بين دول المجلس والأردن من روابط وثيقة راسخة قوامها الأخوة والعقيدة والمصير الواحد.

كما أكد، دعم ومساندة مجلس التعاون الكامل لكل ما يتخذه صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين من قرارات وإجراءات لحفظ أمن و استقرار الأردن الشقيق، متمنيًا للأردن الشقيق دوام الأمن والاستقرار في ظل قيادة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني وسمو ولي عهده الأمين.

فيما قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن العاهل الأردني الملك عبد الله "شريك رئيسي" للولايات المتحدة وله "كامل دعمنا" وذلك وسط تقارير عن أن الأمير حمزة، الأخ غير الشقيق للملك، قد جرى استجوابه على الأرجح فيما يتعلق بمؤامرة مزعومة لزعزعة استقرار البلاد.