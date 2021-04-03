شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور| 40 دقيقة إبهار.. انطلاق «موكب المومياوات الملكية» بمصر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، موكب نقل المومياوات الملكية لدى وصولها إلى مقرها الدائم بالمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط مساء اليوم السبت، إذ يضم الموكب 22 مومياء ملكية ترجع إلى عصر الأسر الـ 17، و 18، و 19، و20، من بينها 18 مومياء لملوك ومومياوات لملكات، حسبما أفادت الهيئة الوطنية للإعلام.

وفور وصول الملوك والملكات، أطلقت المدفعية إحدى وعشرين طلقة، وسط تشريفة تليق بالملوك، تقدمهم حرس الشرف والموسيقى العسكرية، من بوابة الملوك، وتحيطهم مواكب الشباب بالورود بالموسيقى والأغاني، ويشدو كورال الأوبرا باللغة المصرية القديمة.

واستغرقت عملية النقل نحو 40 دقيقة، وجرت على أعلى درجة من المهارة للحفاظ على المومياوات أثناء نقلها من الاهتزازات.