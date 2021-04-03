جون كيري في الإمارات.. دبلوماسية المناخ تواجه التحديات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة

نشاط لافت للمبعوث الرئاسي الأمريكي للتغير المناخي جون كيري منذ توليه مهام منصبه يناير الماضي، لتحقيق أهداف مهمته الطموحة.

جون كيري.. "قيصر المناخ" في مهمة خاصة لحماية الأرض

في أبريل 2016، اصطحب جون كيري وزير الخارجية الأمريكي آنذاك، حفيدته ذات العامين، بمؤتمر توقيع اتفاقية باريس للمناخ بالأمم المتحدة.

جون كيري يزور مشاريع استراتيجية للطاقة النظيفة في أبوظبي

كانت تلك الصورة حينها حديث العالم، بعد أن فهم الجميع الرسالة التي أراد كيري إرسالها، ومفادها أن المناخ والطبيعة أمانة بين أيدينا نحفظها للأجيال القادمة ولأطفالنا.

وبعد 5 سنوات، يعود كيري، الذي يعد أحد مهندسي اتفاقية باريس للمناخ، لمواصلة مهمته بعد أن أعاد الرئيس جو بادين بلاده لاتفاقية باريس المناخ فبراير/شباط الماضي، وتعيين كيري كمبعوث رئاسي للتغير المناخي.