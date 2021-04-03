خروج القوات الأجنبية والمرتزقة.. رسالة ليبيا المتجددة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - جددت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي الليبية نجلاء المنقوش، التأكيد على الخروج الفوري لجميع القوات الأجنبية من البلاد.

وأوضحت المنقوش خلال كلمتها ضمن أعمال الدورة الثانية للحوار السياسي العربي الياباني، على المستوى الوزاري عبر الفيديو، أهداف حكومة الوحدة الوطنية خلال المرحلة.



وتمثلت أهم هذه الأهداف في تعزيز وصون السيادة الوطنية، بما في ذلك ضمان الخروج الفوري لجميع القوات الأجنبية من ليبيا، و"لمّ الشمل وعودة المهجرين"، في إطار مصالحة وطنية شاملة.

كما قدمت المنقوش في كلمتها عرضًا لمستجدات الوضع في ليبيا ومسار عملية السلام.

وأكدت المنقوش موقف ليبيا الثابت في دعم السلام وجهود التسوية السياسية للقضايا والأزمات والنزاعات في المنطقة العربية والعالم، وفقًا لمبادئ القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وشددت على رفض الظلم والاضطهاد للشعوب وضمان الحقوق المشروعة غير القابلة للتصرف ومنع التدخلات السلبية التي تفاقم من الأزمات وتزيد من تعقيدات المشهد.

كما أشارت إلى التداعيات الخطيرة لجائحة كورونا على النظام الدولي، وأهمية خلق بيئة دولية تتعايشُ فيها الشعوب وتتكاتف لتحقيق خير الإنسان وتحفظ جنسه البشري، مؤكدة ضرورة التعاون الدولي لتوفير اللقاحات إلى جميع شعوب العالم دون تمييز، كضرورة إنسانية ملحة ينبغي العمل عليها وإيجاد الآليات والأطر لتنفيذها.

ولا تزال تركيا تخرق اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا، بالإبقاء على مرتزقتها في البلاد، رغم تصريحات أممية وليبية رافضة لوجود قوات ومرتزقة أجانب داخل البلاد، والقرارات الأممية بحظر التسليح المفروضة على ليبيا منذ 2011 واتفاق وقف إطلاق النار الموقع في جينيف 23 أكتوبر الماضي.



ويقضي الاتفاق الذي وقعته لجنة "5+5" العسكرية الليبية 23 أكتوبر/تشرين الأول الماضي في جينيف، بإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية وتعليق برامج واتفاقات التدريب مع الدول في أجل أقصاه 90 يوما من الاتفاق.



وفي وقت سابق أكد المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش أن هناك إجماع ليبي على ضرورة إخراج المرتزقة من البلاد.



وأكد أن هذا البلد "ليبيا" مازال ملئ بالوجود الخارجي غير المرغوب ولكن الجميع متفقون على ضرورة إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية في أقرب وقت ممكن.

وتتفق تصريحات كوبيش مع ما شددت عليه وزيرة الخارجية الليبية، نجلاء المنقوش، خلال مؤتمر صحفي مع نظرائها في ألمانيا وفرنسا وإيطاليا،25 مارس الماضي أن حكومتها ستعمل على إخراج المرتزقة الأجانب من البلاد وأن بقاؤهم غير مقبول.