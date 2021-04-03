موكب المومياوات الملكية... موسيقى نادر عباسي وهشام نزيه تسحر العالم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تصدر المؤلف الموسيقي هشام نزيه والمايسترو العالمي نادر عباسي مواقع التواصل الاجتماعي بعد مشاركة رائعة في حفل نقل المومياوات الملكية.

واستغرقت هذه المشاركة ما يقرب من 45 دقيقة حازت إعجاب ملايين المشاهدين في مختلف أنحاء العالم، بسبب روعة وجمال المقطوعات الموسيقية التي تم تقديمها خلال الحفل وتناغمها فيما بينها بشكل يليق بهذا الحدث التاريخي.

ولاقت موسيقى الموسيقار هشام نزيه، التي رافقت موكب نقل المومياوات الملكية في مصر من المتحف المصري بميدان التحرير إلى المتحف القومي للحضارة المصرية، منذ انطلاقه وحتى ختام الحفل، ردود فعل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.





واستطاع المايسترو العالمي نادر عباسي قائد الأوركسترا، أن يجذب الأنظار بأدائه الفني الرفيع، وسيطرته على نحو 500 عازف، خاصة مع تقديم أنشودة مختارات من ترانيم المهابة لايزيس من معبد دير الشلويط ومختارات من نصوص الأهرام.

وكتبت أميرة الشريف على تويتر: "هشام نزيه ونادر عباسي، الإبداع في اسمي آياته..#موكب_المومياوات_الملكية".





وكتب عبدالرحمن العكاري: "هشام نزيه ونادر عباسي حاجة فوق العظمة".

وكتب خالد: "#نادر_عباسي أبهرتنا وشرفتنا وأضفت لليوم قيمة عظيمة، نشكرك من كل قلوبنا وكل الأوركسترا".





وكتب عمر أشرف: "لوحة الشرف في موسيقى حفل المومياوات الملكية لهشام نزيه وقائد الأوركسترا نادر عباسي تكونت من: 100 عازف، 100 مغني كورال، 300 عازف من الموسيقات العسكرية، 150 عازف إيقاع، 150 آلة نفخ".

وكتبت منى عزيز: "تحية فخر واعتزاز واحترام للمايسترو المُبدع «نادر عباسي»، والموسيقار الفنان «هشام نزيه»، وكامل أوركسترا وكورال الاتحاد الفيلهارموني... دمتم سفراء للإبداع والرقي والتميز".



