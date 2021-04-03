الأرجنتين.. الفحوصات تؤكد عدم إصابة السيدة الأولى بكورونا

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أفادت وسائل إعلام أرجنتينية بأن نتائج فحص فيروس كورونا الذي خضعت له فابيولا يانيز، قرينة رئيس الدولة ألبرتو فرنانديز، جاءت سلبية، وذلك بعد إعلان زوجها عن احتمال إصابته بالعدوى.

وأكدت وسائل إعلام محلية، منها صحيفة Perfil وموقع Infobae أن السيدة الأولى، على الرغم من أن نتيجة فحصها جاءت سلبية اليوم السبت، إلا أنها ستدخل العزل الصحي.

ويأتي ذلك على خلفية إعلان الرئيس فرنانديز عبر "تويتر" الليلة الماضية أنه، بعد ارتفاع درجة حرارة جسمه، خضع لفحص للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا، وجاءت نتائجه إيجابية.

وذكر الرئيس أنه ينتظر تأكيد إصابته من خلال فحص تفاعل البوليمراز المتسلسل (PCR)، مشيرا إلى أنه في حالة صحية جيدة ودخل الحجر الصحي وفقا للبروتوكولات الصحية.

وسبق أن أعلنت إدارة فرنانديز في يناير الماضي عن تلقيه الجرعة الأولى من لقاح "سبوتنيك V" الروسي ضد كورونا، وأكدت صحيفة Clarin اليوم أن الرئيس تلقى الجرعة الثانية أيضا.

وفي معرض تعليقه على الموضوع، أوضح ألكسندر غينسبورغ، مدير مركز "غاماليا" الروسي للبيولوجيا المجهرية الذي طور "سبوتنيك V"، في حديث لوكالة "نوفوستي"، أن هذا اللقاح لا يحمي من يتلقاه من خطر الإصابة بكورونا بنسبة 100 بالمائة، لكنه يحميه بالكامل من التداعيات الخطيرة للإصابة.