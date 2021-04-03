شكرا لقرائتكم خبر عن جمعية كردية بفرنسا تتهم «الذئاب الرمادية» باستهدافها والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ليون - أ ف ب

تعرّض أربعة رجال من أصول كردية لاعتداء بقضبان حديدية استهدف، السبت، مقر جمعية في ليون الفرنسية، في اعتداء نسبه الضحايا لتنظيم «الذئاب الرمادية» المتشدد القريب من النظام التركي.

وقالت الشرطة: إن نحو عشرة أشخاص على الأقل اقتحموا مركزاً كردياً في الدائرة السابعة في ليون، مشيرة إلى وقوع أضرار كبيرة، وإصابة أشخاص بجروح طفيفة، وعندما وصلت قوات الأمن إلى الموقع، كان المعتدون قد غادروا.

وقال عناصر الإطفاء: إن عراكاً وقع بين جماعتين، أسفر عن أربعة مصابين بجروح متوسطة، وتم نقلهم إلى مراكز استشفاء مجاور. وتابعوا: الضحايا رجال تراوح أعمارهم بين 30 و45 عاماً، جرحوا بسلاح أبيض بواسطة مضارب وقضبان حديدية.

وقال المجلس الديمقراطي الكردي بفرنسا في بيان: إن أفراداً ملثمين ومسلّحين بمضارب بيسبول وبالسلاح الأبيض من «تنظيم الذئاب الرمادية» هاجموا بعنف شديد جمعيتنا في ليون، وتعرّضوا لأعضائها بالضرب. جرح أربعة أكراد كانوا يتواجدون في الجمعية على يد بلطجية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الخطرين.

ويعرف تنظيم «الذئاب الرمادية» بقربه من أردوغان، وكانت وزارة الداخلية الفرنسية حلّته في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بعد اتّهامه بالوقوف وراء صدامات وقعت بين الجاليتين التركية والأرمنية قرب ليون.