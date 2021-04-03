شكرا لقرائتكم خبر عن تضامن عربي ودولي واسع مع الأردن في حفظ أمنه واستقراره والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وكالات

أعلنت السعودية والبحرين ومصر والولايات المتحدة وفلسطين، السبت، عن تضامنهم ووقوفهم التام إلى جانب المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة ومساندتها الكاملة، لقراراتها وإجراءاتها؛ لحفظ الأمن والاستقرار فيها؛ وذلك عقب اعتقال الجيش الأردني شخصيات استهدفت أمن البلاد.

وأكدت السعودية في بيان رسمي نقلته وكالة الأنباء الرسمية (واس)، الوقوف التام إلى جانب المملكة الأردنية، ومساندتها الكاملة بكل إمكاناتها لكل ما يتخذه الملك عبدالله الثاني بن الحسين وولي عهده، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني من قرارات وإجراءات؛ لحفظ الأمن والاستقرار، ونزع فتيل كل محاولة للتأثير فيهما. وأكدت السعودية الروابط الوثيقة الراسخة بين البلدين، والمصير الواحد، مؤكدة أن أمنهما كل لا يتجزأ.

كما أكد ملك البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة، وقوفه وتأييده التام ومساندته الكاملة لكل القرارات والإجراءات التي اتخذتها القيادة الأردنية؛ لحفظ أمن واستقرار البلاد، مؤكداً التاريخ المشترك للبلدين.

من جهته، أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور نايف الحجرف، عن وقوف المجلس مع الأردن ودعمه لكل ما تتخذه المملكة الأردنية الهاشمية من إجراءات لحفظ الأمن. وشدد الحجرف على أن أمن الأردن من أمن دول المجلس انطلاقاً مما يربط بين دول المجلس والأردن من روابط وثيقة راسخة.

وشدد الحجرف على دعم ومساندة مجلس التعاون الكامل لكل ما يتخذه الملك عبدالله الثاني، من قرارات لحفظ أمن واستقرار الأردن. كما أعربت منظمة التعاون الإسلامي، على لسان أمينها العام الدكتور يوسف العثيمين، عن وقوف المنظمة ومساندتها لجميع الإجراءات التي يتخذها الأردن لحفظ الأمن والاستقرار.

وأعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، عن التضامن الكامل مع إجراءات الأردن لصيانة أمن المملكة.

كما أعلنت مصر عن تضامنها الكامل ودعمها للأردن وقيادته في الحفاظ على أمن واستقرار المملكة ضد أي محاولات للنيل منها، مشددة على أن أمن واستقرار الأردن يعد جزءاً من الأمن القومي المصري. كما أعربت السلطة الفلسطينية عن تضامنها ووقوفها مع الأردن وقيادته.

من جهتها، أكدت الولايات المتحدة دعمها قيادة الملك عبد الله الثاني، مشددة على استمرار تواصلها مع المسؤولين الأردنيين.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان، إن العاهل الأردني شريك أساسي للولايات المتحدة وندعمه بشكل كامل.

وعبر رئيس الوزراء اللبناني المكلف، سعد الحريري، عن تضامنه مع القيادة الأردنية في حماية أمن البلاد. وقال الحريري على «تويتر»: «كل التضامن مع القيادة الأردنية والملك عبدالله الثاني في الدفاع عن مكتسبات الشعب الأردني وحماية استقراره، ورفض التدخل في شؤونه». كما شددت الكويت والعراق على دعمهما للأردن وتأييدهما كافة الإجراءات التي اتخذتها المملكة لحفظ الأمن.