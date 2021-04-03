شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الأردني: طُلب من الأمير حمزة التوقف عن تحركات توظف لاستهداف أمن البلاد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، السبت، عدم صحة ما نشر من ادعاءات حول اعتقال الأمير حمزة، لكنه بيّن أنه طُلب إليه التوقف عن تحركات ونشاطات توظف لاستهداف أمن الأردن واستقراره في إطار تحقيقات شاملة مشتركة قامت بها الأجهزة الأمنية، واعتقل نتيجة لها الشريف حسن بن زيد وباسم إبراهيم عوض الله إلى جانب آخرين. وقال اللواء الحنيطي: إن التحقيقات مستمرة وسيتم الكشف عن نتائجها بكل شفافية ووضوح. وأكد أن كل الإجراءات التي اتخذت تمت في إطار القانون وبعد تحقيقات حثيثة استدعتها، مثلما أكد أنه لا أحد فوق القانون وأن أمن الأردن واستقراره يتقدم على أي اعتبار.

وكانت وكالة الأنباء الأردنية "بتراء" نقلت عن مصدر مطّلع قوله إن الأمير حمزة بن الحسين ليس قيد الإقامة المنزلية، ولا موقوفاً كما تداولت بعض وسائل الإعلام.

وأضافت أن قوات الأمن اعتقلت المواطنين الأردنيين الشريف حسن بن زيد وباسم إبراهيم عوض الله وآخرين لأسبابٍ أمنيّة، وقالت مصادر أردنية إن عدد المعتقلين تجاوز 20 شخصية.

وبحسب «بترا» فإن الاعتقالات تمت بعد متابعة أمنية حثيثة، دون ذكر مزيد من التفاصيل، وأضافت الوكالة أن «التحقيق جارٍ في الموضوع». ويتعلق الأمر بالشريف حسن وعوض الله الذي تولى ايضاً وزارتي التخطيط والمالية طوال خمس سنوات ابتداء من 2001 قبل توليه رئاسة الديوان الملكي.