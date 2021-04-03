شكرا لقرائتكم خبر عن رغم إصابة زوجها.. سيدة الأرجنتين الأولى خالية من كورونا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشفت الفحوص الطبية التي خضعت لها سيدة الأرجنتين الأولى، فابيولا يانيز خلوها من فيروس كورونا المستجد، بعدما جاءت نتائجها سلبية، وذلك عقب الإعلان عن إصابة زوجها الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز.

ودخلت يانيز في العزل الصحي رغم سلبية نتائجها، بحسب ما أكدت وسائل إعلامية أرجنتينية، ويأتي ذلك بعدما كشف الرئيس فرنانديز عبر حسابه في موقع «تويتر» عن ارتفاع درجة حرارته وخضوعه لفحص للكشف عن الإصابة بالفيروس، وجاءت نتائجه إيجابية إلا أن حالته الصحية جيدة، ودخل الحجر الصحي.

(وكالات)