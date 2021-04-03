شكرا لقرائتكم خبر عن خطة لتسليم الكتب الدراسية قبل رمضان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: محمد إبراهيم

أعلنت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي (تعليم)، بدأ تنفيذ خطة تسليم الكتب الدراسية للفصل الدراسي الثالث قبل بداية رمضان المبارك، حيث طلبت من إدارات المدارس تشكيل فريق للاستلام وفق جدولة زمنية تم اعتمادها، تبدأ من الأحد 4 أبريل، حتى 12 من نفس الشهر.

وأكدت المؤسسة أنها تواصلت مع إدارات جميع المدارس من قبل مركز خدمة العملاء الخاص بقسم التوزيع، لتأكيد وجود المخولين بالاستلام خلال الأوقات المحددة، من الساعة التاسعة صباحاً حتى الثانية ظهراً، ووفق التواريخ المعتمدة لكل فريق، وكذلك التنسيق لإبلاغ المدارس التي تعذر التواصل معها.

وأفادت بأن خطة توزيع الكتب لا تشمل الروضات.