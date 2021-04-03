شكرا لقرائتكم خبر عن قرقاش: مشاريع البنية التحتية جزء من ملحمة نهضتنا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال الدكتور أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس الدولة إن حرص الإمارات المبكر على مشاريع البنية التحتية جزء من ملحمة النهضة والتنمية التي شكلّت النموذج الإماراتي.

وغرد عبر «تويتر»: «حرص الإمارات المبكر على مشاريع البنية التحتية جزء من ملحمة النهضة والتنمية التي شكلّت النموذج الإماراتي، ومشروع قطار الاتحاد يجاري هذا الزخم ويرّسخ بيئة الأعمال والتواصل والتنافسية التي ننشدها. تبقى المشاريع الاستراتيجية علامة فارقة في التقدم والنهوض ترسم خطاً بين ما قبل وما بعد».