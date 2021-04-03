إنجاز 87% من برج الطاقة الشمسية بمجمع محمد بن راشد

دبي:”الخليج 365”

تفقد سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، تقدم سير العمل في المرحلة الرابعة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، بقدرة 950 ميجاوات، وباستثمارات تصل إلى 15.78 مليار درهم وفق نظام المنتج المستقِل. كما تفقد سير العمل في الأعمال الإنشائية لمركز الزوار الخاص بالمرحلة الرابعة من المجمع والتي تعد أكبر مشروع للطاقة الشمسية المركّزة على مستوى العالم، وتمتاز بأعلى برج شمسي في العالم، بارتفاع 262.44 متراً.

ورافق سعيد محمد الطاير، في جولته عدد من النواب التنفيذيين للرئيس والمسؤولين في هيئة كهرباء ومياه دبي، واطلع على تقدم الأعمال في المشروع من عبد الحميد سليمان المهيدب، المدير العام التنفيذي لشركة نور للطاقة -1 التي تضم كل من هيئة كهرباء ومياه دبي، وشركة «أكوا باور» السعودية، وصندوق طريق الحرير المملوك للحكومة الصينية. وجرى التطرق لانسيابية واستمرارية الأعمال الإنشائية لهذا المشروع الاستراتيجي؛ حيث وصلت نسبة إنجاز وحدة برج الطاقة الشمسية المركّزة لنحو 87%، وتم الاحتفال بإتمام 10 ملايين ساعة عمل آمنة (دون أي إصابات). وجرى الانتهاء من الجزء الخرساني للبرج الشمسي على ارتفاع 222 متراً. كما تم إنشاء وتجميع المستقبِل الشمسي ورفعه وتثبيته على رأس أعلى برج شمسي في العالم في عملية إنشائية نوعية خلال شهر يونيو 2020. وقد تم خلال الفترة الأخيرة استكمال المنصات والأنابيب المخصصة لنقل الملح المنصهر بداخل البرج الشمسي.

ويعتبر المسْتَقبِل الشمسي قلب المحطة وأهم جزء فيها؛ حيث يتم فيه استقبال أشعة الشمس وتحويلها إلى طاقة حرارية. فيما تم إنجاز ما نسبته 82.7% من الأعمال الكاملة للمرحلة الأولى للمشروع والمتضمنة لوحدة برج الطاقة الشمسية ووحدة عاكسات القطع المكافئ ووحدة الخلايا الكهروضوئية.