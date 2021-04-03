شكرا لقرائتكم خبر عن تسريب بيانات 533 مليون مستخدم لـ «فيسبوك» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ذكر موقع «بزنس انسايدر»، السبت، أنه تم تسريب بيانات شخصية ل533 مليون مستخدم لموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) عبر الإنترنت. ويشمل التسريب 106 دول، و32 مليون مشترك من الولايات المتحدة، و11 مليون مستخدم من بريطانيا و6 ملايين من الهند.

وشملت المعلومات المسربة البريد الإلكتروني وأرقام الهواتف والأسماء الكاملة للمشتركين وتواريخ الميلاد والسير الذاتية.

وذكر الموقع أنه راجع عينة من البيانات المسربة، وتحقق من عدة سجلات من خلال مطابقة أرقام هواتف مستخدمي «فيسبوك» المعروفين، كما تحقق من السجلات عن طريق اختبار عناوين البريد الإلكتروني من مجموعة البيانات في ميزة إعادة تعيين كلمة مرور «فيسبوك»، والتي يمكن استخدامها للكشف جزئياً عن رقم هاتف المستخدم.

وأشار الموقع إلى أن ألون جال، كبير مسؤولي التكنولوجيا في شركة «هدسون روك» لاستخبارات الجرائم الإلكترونية، اكتشف البيانات المسربة، السبت.

وكان جال اكتشف البيانات المسربة لأول مرة في يناير عندما أعلن مستخدم عن روبوت آلي يمكنه توفير أرقام هواتف لمئات الملايين من مستخدمي «فيسبوك» مقابل مبلغ مادي، لكن السبت، تم نشر مجموعة البيانات بالكامل مجاناً، مما يجعلها متاحة على نطاق واسع لأي شخص لديه مهارات بيانات أولية.

وقال جال في تغريدة على حسابه في «تويتر»: «تم تسريب سجلات بعض مستخدمي «فيسبوك» البالغ عددها 533 مليوناً مجاناً، هذا يعني أنه إذا كان لديك حساب على «فيسبوك»، فمن المحتمل أن رقم الهاتف المستخدم للحساب قد تم تسريبه، أعتقد أن على «فيسبوك» الاعتراف بهذا الإهمال لبيانات المستخدمين».