دبي الإبداع

لم تطلق عليها صفة «الدّانة» تباهياً أو مبالغةً؛ إنّها كذلك قولاً وفعلاً، فمنذ نشوئها مدينةً منذ بدايات ستينات القرن الماضي، على يد المغفور له بإذن الله الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، رحمه الله، قبل نحو ستين عاماً، لم يمرّ عام على هذه «اللؤلؤة»، إلّا وهي تتطوّر، فما أن تغيب عنها بضعة أشهر، ثمّ تعود إليها، حتى ترى إنجازات ومنشآت أو فعاليات أو شوارع وطرقاً، لم ترها من قبل.

ولم يكن هذا كلّه، لم يكن إلّا بخطط ممنهجة، بدأت أولاها عام 1960 في عهد الشيخ راشد بن سعيد، وشهدت فيها دبي نقلات نوعية في كثير من المناحي، حتى عام 2021؛ ففي هذه الأعوام الستين، زاد عدد سكانها بنحو 80 مرة، إذ ارتفع من 40 ألفاً فقط، إلى ثلاثة ملايين و300 ألف. ولم يكن فيها سوى ثلاثة كيلومترات مربعة من المساحة الخضرية، وهي تقارب الآن 1490 كيلومتراً مربعاً.

وكعهدها دائما في التميز، أطلق صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أمس، استراتيجية دبي للاقتصاد الإبداعي، وتستهدف مضاعفة مساهمة القطاع الإبداعي في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي من 2.6 % في نهاية 2020 إلى 5 % بحلول عام 2025.

نحن أمام سنوات قليلة، ستكون حافلة بكل ما يمكن أن يتخيّله أي منّا من بدائع الابتكار على كل المستويات في مفهوم الاقتصاد الإبداعي، وتشمل : صناعة النشر والكتب، والإعلام المرئي والمسموّع والمطبوع، مروراً بالسينما، والموسيقى ، والفيديو، والمشغولات الفنّية، والثقافية، ومتاحف التراث الثقافي، والمواقع التاريخية، والأرشيف والأحداث الثقافية الكبرى، والمكتبات، فضلاً عن صناعة البرمجيات، وألعاب الفيديو، والتصميم بشتى أنواعه، كالأزياء أو تصميم الألعاب، أو البرامج، أو تصميم المباني وغيرها؛ وهذه كلها تحتاج إلى الأفكار الإبداعية التي تختزنها عقول الموهوبين.

والهدف «تحويل دبي وجهة مفضلة للمبدعين ورؤوس الأموال الإبداعية، لأن النهضة قوامها الأفكار الجريئة»؛ كما قال صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم .

دبي تهيّئ لمناخ يحول الإبداع إلى قيمة مضافة، وتهيئة البيئة التشريعية والاستثمارية اللازمة لنمو قطاع الإبداع وازدهاره، وزيادة الإيرادات، وعدد الشركات من 8300 إلى 15 ألفاً خلال 5 سنوات. وتنفيذ هذه الاستراتيجية، سيوكل إلى أيدٍ تتمتع بالكفاءة، وفكر مستنير، برعاية الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة دبي للثقافة والفنون.

كما عهدناها دبي، متميّزة بكل ما هو متفرّد، ستغدو منطقة متكاملة للمبدعين توفر لهم جميع الاحتياجات.

ولا عجب، فالإمارات عاصمة اقتصادية عالمية، والإبداع جزء من اقتصادها، وجزء من جودة الحياة، ومحرك رئيسي لمستقبل مشرق.

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