ما ورائيات إهمال الإنشاد

لماذا ظلت الالتباسات في الإنشاد الديني بلا آفاق جديدة ولا حلول منذ عقود؟ طرح هذا الموضوع قبل حلول الشهر الفضيل أفضل، حتى لا تكون المسألة من المنغصات، إذ سيقول المنشدون والمبتهلون: حتى في رمضان، وهو موسمنا الوحيد، لا نأمن النقد، وقد يقولون: «حتى على الفن لا نخلو من الحسد».

إذا ظنوا الأمر هكذا، فقد فاقموا اللبس. لهذا يجب رفع مستوى المكاشفة والمصارحة، حتى يعلم من لم يعلم حقائق الفحص الدقيق لهذا الفن. واجب الإعلام أن يبين، وأهل الميدان أحرار في القبول أو الرفض. خشية التيه ننتقى سببين أساسيين لدوران الإنشاد الديني في حلقة مغلقة منذ نشأته. العلة المضمرة التي يتهربون فيها من الصراحة، هي مشكلة مردود وعائدات: هل يعقل وجود كلمات متجلية، وألحان متألقة، وأداء فردي أو مجموعة محلّقة، والقوم لا يرجون جزاء ولا شكوراً؟ العلة الأخرى، ولعلها على علاقة بالأولى، هي أن الإنشاد الديني لم يعكف عليه الموسيقيون المبدعون إلاّ في نسبة لا ترقى حتى إلى 10% منه.

المصارحة يجب أن تكون كاملة. المعضلة الأخرى، هي أن بعض الأمور الاجتهادية لم تحل بعد بالرغم من طول القرون. أنا لست مضطراً إلى القول، وأنت ما شاء الله تلتقط الفكرة وهي طائرة. أصل المبحث هو أن تطوير الإنشاد الديني قضية موسيقية، والبرهان القاطع هو أن الحل في أيدي: الشاعر الملهم، الملحن المبدع، العازفين المهرة والحناجر الذهبية، فقط.

إذا كانت لأحد شكوك في جدوى تطوير موسيقانا الروحية، فإن عليه بذل ذرة جهد: البحث بالإنجليزية في جوجل: «ساكرد ميوزيك»، أو بالفرنسية: «موزيك ساكريه»، وسيفاجأ بآلاف من الأعمال، من الإنشاد الجريجوري في العصور الوسطى، إلى التطوير الذي أدخله مارتن لوثر مؤسس البروتستانتية على الموسيقى الروحية في القرن السادس عشر، الذي كانت فيه الموسيقى الكنسية محظوظة، إذ عاصره الإيطالي بالسترينا الذي أحدث تحولات كبيرة في الموسيقى الروحية، وبعد ذلك شهدت القرون التالية آلافاً من الأعمال من باخ إلى مندلسون. العقبات المذكورة لا تبرر التقصير في تطوير الإنشاد الديني الذي يستحق التجديد، لأن الإهمال إساءة إلى الوجدان العام.

لزوم ما يلزم: النتيجة التحذيرية: ما رأيك في وسط فني يقال عنه إنه مقصّر إزاء روح أمّته؟

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