شكرا لقرائتكم خبر عن وفد "النواب" يصل سوهاج لتفقد "قري حياة كريمة".. ويؤكد: مشروعات المبادرة تستهدف تحسين المعيشة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل اليوم وفد لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، ويرافقها هيئة مكتب لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، إلي محافظة سوهاج، لبدء زيارة ميدانية، ستشهد عقد سلسة اجتماعات وجولات تفقدية لعدد من المراكز التي تندرج ضمن مبادرة حياة كريمة - المرحلة الأولي.

ويرأس الوفد البرلماني النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان، ويضم الوفد: محمد عبد العزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومحمد تيسير مطر أمين سر اللجنة، وعضو التنسيقية، والنائبة مارثا محروس، عضو التنسيقية، والنائبة ألفت المزلاوي، والنائبة هند رشاد، والنائبين محمد سلطان ومحمود عصام.

وقال طارق رضوان، رئيس اللجنة، إن مبادرة الرئيس "حياة كريمة" تعيد للقرى المصرية رونقها وتمثل نقلة نوعية، خاصة المشروعات التي تستهدف رعاية المواطنين مثل المشروعات الصحية والتعليمية ومراكز الشباب.

وأضاف رئيس لجنة حقوق الإنسان، أن حياة كريمة ليست مبادرة فقط، بل تعد أكبر مشروع قومي في تاريخ مصر، ويرافق لجنة حقوق الإنسان، هيئة مكتب لجنة الإسكان، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، رئيس اللجنة، والنائبين إيهاب منصور، وطارق شكري، وكيلي اللجنة، وأمين مسعود أمين سر اللجنة، ويلتقي الوفد البرلماني صباح غدا الأحد، اللواء طارق الفقي - محافظ سوهاج، ويشهد اللقاء عرض تقديمي لأبعاد مبادرة حياة كريمة ومراحل تنفيذها .

جدير بالذكر، أن مبادرة "حياة كريمة" تتضمن 7 مراكز بإجمالى 68 قرية بسوهاج ضمن المبادرة التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى - رئيس الجمهورية، وتوفر المبادرة كافة الخدمات الأساسية لتلك القرى من ناحية، وتغير الشكل الحالي للقرى للشكل الأفضل، حيث تشمل عملية تطوير المنازل وبناء الوحدات الصحية ومكاتب البريد والمدارس، بالإضافة إلى إعادة تأهيل الطرق و قطاع الكهرباء لتحسين مستوى المعيشة.