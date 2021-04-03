صور.. محافظ الشرقية يلتقي متضرري حريق محطة قطارات الزقازيق

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية – فاطمة الديب:

التقى الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، بالمتضررين من أصحاب الأكشاك المحترقة في نفق المشاة أسفل السكة الحديد بالزقازيق، والتي تعرضت الأسبوع الماضي لحريق دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح؛ وذلك للاستماع إلى مشكلاتهم وعرض مقترحاتهم وبحث سُبل تعويضهم عن الخسائر التي لحقت بهم طبقًا للقانون.

خلال الاجتماع، عرض المحافظ على المتضررين توفير أماكن بديلة لهم بالسوق الحضاري وتخفيض القيمة الإيجارية للمحل الواحد من 1200 جنيه إلى 500 جنيه، مراعاة لحالتهم المادية السيئة بعد تعرض بضاعتهم للحرق والتلف.

وأشار محافظ الشرقية، إلى أن الدولة لن تسمح بممارسة أي نشاطات تجارية بدون أن يلتزم أصحابها باتباع اشتراطات السلامة والصحة المهنية واتخاذ كافة إجراءات الحماية المدنية والحصول على الترخيص اللازم من الجهات المعنية، موضحًا أن شرطة النقل والمواصلات سوف تنفذ قرارات الإزالة الصادرة لكافة المحال المقامة بالمخالفة على حرم السكة الحديد للحفاظ على الأرواح والممتلكات وتطبيق القانون على غير الملتزمين.