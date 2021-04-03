تغيب منذ 4 أيام.. العثور على جثة شاب طافية في ترعة بالدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي محمود:

عثر أهالي قرية البصراط التابعة لمركز المنزلة بمحافظة الدقهلية على جثة شخص طافية في مياه الترعة المارة أمام القرية، وتبين أنها لطالب متغيب عن منزله منذ 4 أيام.

كان اللواء رأفت الفقي، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من اللواء مصطفي كمال، مدير المباحث، يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة المنزلة من بعض الأهالي بالعثور على جثة طافية لشخص في مياه ترعة "البصراط" المارة أمام قرية البصراط - دائرة المركز.

أفد الفحص أن الجثمان للشاب محمد رشاد محمد أبو ناصر، 17 عامًا، طالب، ومقيم في قرية البصراط، دائرة مركز المنزلة، يرتدي ملابسه كاملة ولا توجد به ثمة إصابات ظاهرية والمبلغ بغيابه في المحضر رقم ۲۰۲۱/٩٦٣ إداري مركز شرطة المنزلة".

بسؤال رشاد محمد أبو ناصر إبراهيم، 55 عامًا، والد الشاب، لم يتهم أحدًا بالتسبب في ذلك ونفى وجود شبهة جنائية، بينما أفاد تقرير مفتش الصحة بعدم وجود ثمة إصابات ظاهرية، وأن سبب الوفاة اسفكسيا الغرق.

حرر عن ذلك المحضر رقم 7 أحوال مركز شرطة المنزلة، وبالعرض على النيابة العامة قررت نقل الجثمان إلى مستشفى المنزلة العام وانتداب الطبيب الشرعى لبيان سبب الوفاة.