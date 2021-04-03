المملكة تؤكد وقوفها التام مع الأردن

أكد الديوان الملكي وقوف المملكة التام إلى جانب المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، ومساندتها الكاملة بكل إمكاناتها لكل ما يتخذه الملك عبدالله الثاني بن الحسين، والأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، من قرارات وإجراءات لحفظ الأمن والاستقرار.



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