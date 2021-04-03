كما قام المركز بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بدعم الإيواء وإدارة المواقع، وتوفير المواد غير الغذائية للأسر النازحة والعائدين، والمجتمعات المضيفة الأكثر ضعفاً في اليمن، ليستفيد منها 421,384 فرداً في محافظات حجة، إب، الحديدة، ذمار، صعدة، المحويت، عمران، صنعاء، البيضاء، تعز، مأرب، الجوف، الضالع، شبوة، لحج، عدن، المهرة، بقيمة 17 مليون دولار.
من جهة ثانية، قدمت عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، يوم أمس خدماتها الطبية لـ 345 لاجئًا في مخيم الزعتري للاجئين السوريين في الأردن. واستقبلت عيادات الطب العام 167 مريضا عوينوا وصرفت الأدوية اللازمة لهم، كما استقبلت عيادات الأطفال 53 مريضا من الأطفال، وتمت معاينتهم وصرف الدواء اللازم لهم، واستقبل قسم الطوارئ 33 مريضا، وراجع 16 مريضا عيادة الأسنان.
كما استقبل 35 مريضة في العيادة النسوية عويِنّ وفُحصن وصرفت الأدوية اللازمة لهن، وأجريت 28 صورة أشعة لـ 17 مريضا، وأعطي 21 مريضا 52 لقاحا، كما استقبلت عيادة إنقاذ الطفل 3 مرضى، فيما بلغ إجمالي الوصفات التي سجلت في الصيدلية 219 وصفة طبية.
كانت هذه تفاصيل خبر دعم قطاع الإيواء باليمن ضمن منحة المملكة الإنسانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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