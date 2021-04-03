دعم قطاع الإيواء باليمن ضمن منحة المملكة الإنسانية

نفذ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، ضمن منحة المملكة لخطة الاستجابة الإنسانية لليمن 2020م، العديد من المشاريع الإنسانية والإغاثية في تنسيق المخيمات وقطاع الإيواء. وقام المركز بالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية، بدعم المجتمعات والأسر النازحة في اليمن بمشاريع الاستجابة والمساعدات الطارئة للأفراد النازحين بمبلغ 10 ملايين و500 ألف دولار أمريكي.

كما قام المركز بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بدعم الإيواء وإدارة المواقع، وتوفير المواد غير الغذائية للأسر النازحة والعائدين، والمجتمعات المضيفة الأكثر ضعفاً في اليمن، ليستفيد منها 421,384 فرداً في محافظات حجة، إب، الحديدة، ذمار، صعدة، المحويت، عمران، صنعاء، البيضاء، تعز، مأرب، الجوف، الضالع، شبوة، لحج، عدن، المهرة، بقيمة 17 مليون دولار.

من جهة ثانية، قدمت عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، يوم أمس خدماتها الطبية لـ 345 لاجئًا في مخيم الزعتري للاجئين السوريين في الأردن. واستقبلت عيادات الطب العام 167 مريضا عوينوا وصرفت الأدوية اللازمة لهم، كما استقبلت عيادات الأطفال 53 مريضا من الأطفال، وتمت معاينتهم وصرف الدواء اللازم لهم، واستقبل قسم الطوارئ 33 مريضا، وراجع 16 مريضا عيادة الأسنان.

كما استقبل 35 مريضة في العيادة النسوية عويِنّ وفُحصن وصرفت الأدوية اللازمة لهن، وأجريت 28 صورة أشعة لـ 17 مريضا، وأعطي 21 مريضا 52 لقاحا، كما استقبلت عيادة إنقاذ الطفل 3 مرضى، فيما بلغ إجمالي الوصفات التي سجلت في الصيدلية 219 وصفة طبية.