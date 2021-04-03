‏الأردن: اعتقال رئيس الديوان الملكي الأسبق والشريف حسن بن زيد

قالت الوكالة الأردنية «بترا» للأنباء على لسان مصدر أمنيّ اليوم السبت، إنه وبعد متابعة أمنية حثيثة، تمّ اعتقال المواطنين الأردنيين الشريف حسن بن زيد ورئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله باسم إبراهيم عوض الله وآخرين، وذلك على خلفية أسبابٍ أمنيّة. وأضاف المصدر أنّ التحقيق في الموضوع جارٍ.



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