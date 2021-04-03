مقتل 30 عنصرا من الحوثيين في معارك الضالع

أفاد الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، اليوم السبت، بمقتل أكثر من 30 عنصرا من ميليشيا الحوثي الإرهابية، في معارك بمحافظة الضالع جنوبي البلاد. وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة في بيان، «إن رجال الجيش الوطني شنوا هجوماً استباقياً على مواقع ميليشيا الحوثي، شمال وغرب جبهة مريس، مؤكداً مقتل أكثر من 30 حوثياً وجرح آخرين».

وأضاف المركز أن الهجوم أسفر أيضاً عن خسائر مادية في صفوف ميليشيا الحوثي، فيما استعاد رجال الجيش أسلحة وذخائر متنوعة. وتشهد أجزاء من محافظة الضالع، التي يتقاسمها الطرفان، معارك متقطعة منذ أكثر من ست سنوات، مخلفة خسائر مادية وبشرية في كلا الجانبين، إلى جانب مدنيين.