مقتل 30 عنصرا من الحوثيين في معارك الضالع

وأضاف المركز أن الهجوم أسفر أيضاً عن خسائر مادية في صفوف ميليشيا الحوثي، فيما استعاد رجال الجيش أسلحة وذخائر متنوعة. وتشهد أجزاء من محافظة الضالع، التي يتقاسمها الطرفان، معارك متقطعة منذ أكثر من ست سنوات، مخلفة خسائر مادية وبشرية في كلا الجانبين، إلى جانب مدنيين.
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